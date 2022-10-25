Татарстанца приговорили к лишению свободы за кражу телефона на детской площадке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летом 2022 года 33-летний житель Азнакаево украл телефон, оставленный ребенком на лавочке на детской площадке, после чего скрылся. За совершенное преступление его приговорили к 8 месяцам лишения свободы, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что в момент кражи татарстанец был пьян. Свою вину он полностью признал и вернул похищенное.

В итоге суд, рассмотрев уголовное дело, заведенное по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), признал мужчину виновным в совершении преступления. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, этой осенью полицейские Татарстана задержали сотрудницу нижнекамского филиала банка, подозреваемую в краже 35 миллионов рублей. Факты хищения ей на протяжении нескольких лет удавалось скрывать с помощью внесения в документы недостоверных сведений.



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Татьяна Демина