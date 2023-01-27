Несмотря на санкции, выручка «Ростеха» все равно растет, заявил глава компании

Консолидированная выручка «Ростеха» по итогам 2022 года, несмотря на объявленные против России и компании санкции, превысит 2,1 триллиона рублей. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.



— Окончательные итоги еще не подведены, но некоторые выводы уже можно сделать. Консолидированная выручка, по прогнозам, превысит 2,1 триллиона рублей — есть рост, он меньше ожиданий, но он есть, несмотря на санкции и другие трудности, — приводит «РИА Новости» слова главы «Ростеха».

Чемезов обратил внимание, что в 2021 году компания достигла рекордных показателей гражданской выручки — ее доля составила 45,5%. Однако по итогам 2022 года наблюдается снижение, а доля гражданской продукции, по первичным оценкам, составит около 40%.

Гендиректор «Ростеха» напомнил, что в 2009 году выручка компании составляла всего 0,5 триллиона рублей, а убыток — 60 млрд рублей.

— Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза, — заключил Чемезов.

В начале января стало известно, что в госкорпорацию «Ростех» войдут более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии, среди них государственный НИИ химических продуктов в Татарстане, НПО «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане и Казанский государственный казенный пороховой завод.



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Илина Хакимова