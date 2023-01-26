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В Казани восстановили водоснабжение по улицам Горьковское шоссе и Восстания

22:59, 26.01.2023
В Казани восстановили водоснабжение по улицам Горьковское шоссе и Восстания
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани восстановили водоснабжение по улице Горьковское шоссе и улице Восстания, сообщили в МУП «Водоканал».

Ряд домов Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани сегодня остался без воды из-за аварии на водопроводе по улице Рахимова. В мэрии отмечали, что устранить аварию планируется ориентировочно к утру 27 декабря.

Ближе к вечеру сообщалось, что аварийные работы ведутся на зеленых зонах без перекрытия проезжих частей, а еще был обнародован список домов, оставшихся без воды. В него входили дома по улицам Горьковское шоссе и улице Восстания.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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