Ряд домов в трех районах Казани останется без воды из-за аварии на водопроводе

Ряд домов Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани останется без воды из-за аварии на водопроводе по улице Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения, из-за чего был отключен магистральный водопровод. Уточняется, что автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Как отметили в мэрии, устранить аварию планируется ориентировочно к завтрашнему утру.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Казани на улице Право-Булачной произошел прорыв на водопроводе. На месте происшествия образовались пробки, а некоторые дома остались без воды.

Еще неделей ранее из-за аварии на сетях «Водоканала» затопило почти 2,5 километра дорог — с улицы Дубравной до проспекта Победы. Воду остановили примерно в 2 часа ночи. Отключения водоснабжения в жилых домах удалось избежать.

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Максим Кокунин