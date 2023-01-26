Bloomberg: ЕС изучает ограничение цены на дизель из России на уровне $100 за баррель

Евросоюз изучает возможность ограничения цены на дизель из России на уровне $100 за баррель, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.



Предполагается, что при покупке нефтепродуктов со скидкой ограничение будет на уровне $45 за баррель.

Фото: pixabay.com

В России в 2022 году добыли 535 млн тонн нефти — на 10 млн больше, чем в предыдущем году. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что вырос и экспорт нефти — на 7%. Почти на треть увеличились и доходы бюджета от нефтегазовой отрасли — выросли на 28%, или на 2,5 триллиона рублей.

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Маргарита Головатенко