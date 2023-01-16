В 2022 году в России добыли 535 млн тонн нефти — это много или мало?

В России в 2022 году добыли 535 млн тонн нефти — на 10 млн больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Что касается нефтяной отрасли, здесь также мы отмечаем позитивный результат по прошлому году. Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн тонн, — рассказал он.

Александр Новак также сообщил, что вырос и экспорт нефти — на 7%. Почти на треть увеличились и доходы бюджета от нефтегазовой отрасли — выросли на 28%, или на 2,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: realnoevremya.ru

535 млн нефти — это:

В среднем по 44,58 млн тонн в месяц .

. В среднем по 1,46 млн тонн в день .

. 3,9 млрд баррелей — одна тонна российской нефти приблизительно равна 7,28 барреля.



— одна тонна российской нефти приблизительно равна 7,28 барреля. На 22,32 млн тонн больше, чем в пандемийном году — в 2020 году в России добыли 512,68 млн тонн сырой нефти и газового конденсата.

— в 2020 году в России добыли 512,68 млн тонн сырой нефти и газового конденсата. На 33 млн тонн меньше, чем в 2019 году — в допандемийный год Россия установила рекорд по добыче нефти и конденсата, он составил 568 млн тонн.

— в допандемийный год Россия установила рекорд по добыче нефти и конденсата, он составил 568 млн тонн. На 20,84 млн тонн меньше, чем в 2018 году — за этот год в России добыли 555,84 млн тонн нефти.

— за этот год в России добыли 555,84 млн тонн нефти. На 11,7 млн тонн меньше, чем в 2017 году — объем добычи за этот год оценивается в 546,7 млн тонн.

— объем добычи за этот год оценивается в 546,7 млн тонн. На 12,5 млн тонн меньше, чем в 2016 году — за этот год в России добыли 547,499 млн тонн нефти и газового конденсата.

— за этот год в России добыли 547,499 млн тонн нефти и газового конденсата. На 176,1 млн тонн меньше, чем добыли в США в 2021 году — по оценкам British Petroleum, объем составил 711,1 млн тонн.

— по оценкам British Petroleum, объем составил 711,1 млн тонн. На 20 млн тонн больше, чем в Саудовской Аравии в 2021-м — за этот год там добыли 515 млн тонн нефти*.

— за этот год там добыли 515 млн тонн нефти*. В два раза больше, чем в Канаде — в 2021-м году там добыли 267,1 млн тонн нефти*.

— в 2021-м году там добыли 267,1 млн тонн нефти*. В 6,3 раза больше объема добычи нефти в Казахстане — по итогам 2022 года он должен составить 85 млн тонн.

— по итогам 2022 года он должен составить 85 млн тонн. 3% от запасов нефти на российском континентальном шельфе Арктики — по данным Роснедр, в них содержится 17 млрд тонн нефти.

— по данным Роснедр, в них содержится 17 млрд тонн нефти. В 1,2 раза больше объема добытого в России угля — в прошлом году он составил 442 млн тонн.

*по оценкам British Petroleum

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Татьяна Демина