Мутко: в России спрос на ипотеку на строительство дома может вырасти в шесть раз

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко выразил мнение, что ежегодно в России могут выдавать более 100 тысяч ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это увеличит потенциальный спрос в шесть раз.

Мутко заявил, что, согласно результатам опроса, в России сформирован спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство.

«Около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам — при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте», — приводятся в сообщении ДОМ.РФ слова Мутко.

Сейчас в частных домах живут 21,6 млн семей. Хотят жить в своем доме вдвое больше людей — 45,4 млн семей. Главным препятствием аналитики считают высокие ипотечные ставки.



Ольга Плешкова