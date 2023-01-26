Средняя премия по ОСАГО в Татарстане выросла сильнее, чем в других крупнейших регионах

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане средняя премия по ОСАГО выросла сильнее, чем в других регионах с наибольшим числом проживающих в них автовладельцев. В 2022 году по сравнению с 2021 годом она продемонстрировала рост на 25% — с 5 935 до 7 437 рублей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.



Вероятнее всего, столь заметный рост вызван существенно более высокой, чем в целом по России, частотой ДТП в этом регионе, пояснил он.

В среднем в топ-15 крупнейших регионов средняя премия по ОСАГО за год выросла на 19% и составила 7 781 рубль против 6 538 годом ранее. Средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022 года выросла по сравнению с январем 2022 года на 28% из-за резкого роста цен на запчасти.

Кроме Татарстана, большой рост средней премии по ОСАГО показали Красноярский (с 5 427 до 6 631 рубля) и Ставропольский (с 4 416 до 5 401 рубля) края. В обоих регионах рост средней премии оказался на уровне 22%. Самый невысокий рост — в Краснодарском крае (с 5 984 до 6 806 рублей) и Челябинской области (с 6 402 до 7 282 рублей). В обоих этих регионах рост средней премии по итогам 2022 года составил 14%.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— Статистика свидетельствует, что рост средней премий по ОСАГО обусловлен резким ростом цен на запчасти, на стоимость которых приходится 60—70% от всей страховой выплаты. В декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила уже 91 314 рублей, что на 28% выше аналогичного январского показателя, — рассказал Евгений Уфимцев.

В 2022 году россияне отдавали большее предпочтение страховке авто, здоровья и недвижимости. Так, 22% россиян за прошлый год оформили добровольное медицинское страхование, еще 19% застраховали свое жилье и оформили классическое каско.



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Маргарита Головатенко