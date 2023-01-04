Прыгуны в воду СК «Синтез» отправятся на тренировочные сборы в Подмосковье

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Прыгуны в воду СК «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев в сопровождении тренера Павла Муякина 5 января отправятся в Подмосковье, где пройдет первое тренировочное мероприятие сборной России по прыжкам в воду, сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что первый этап на базе Минспорта России на озере Круглом в Подмосковье пройдет с 5 по 14 января, второй — с 20 по 29 января, а после этого спортсмены выступят на первом крупном старте нового спортивного сезона — Кубке России — 2023, который пройдет в Пензе.

Недавно ватерполисты «КОС-Синтез» отправились прямым рейсом из Казани в Стамбул, где с 3 по 8 января проведут тренировочное мероприятие. Уточняется, что под руководством главного тренера Реваза Чомахидзе и тренера Артура Фатахутдинова будут работать 16 ватерполистов основного состава: 14 полевых игроков и два вратаря.

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Илина Хакимова