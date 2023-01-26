На капитальный ремонт девяти татарстанских школ выделят 781 млн рублей

В Татарстане отремонтируют девять татарстанских школ за 781 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», капитальный ремонт коснется образовательных учреждений, которые находятся в Нижнекамске, Альметьевске, а также в Кукморском, Дрожжановском, Мамадышском и Тюлячинском районах республики.

Больше всего достанется альметьевскому МБОУ «Гимназия № 1 им.Р.Фахретдина» и расположенному в Кукморском районе МБОУ «Гимназия с.Большой Сардек им.К.Ф.Шакирова». Их отремонтируют за 135,6 млн рублей. На 100 тысяч меньше получат две нижнекамские школы. Первая расположена на улице Бызова, а вторая — на улице Мурадьяна.

«Средняя общеобразовательная школа им.Г.Г.Гарифуллина с.Ядыгерь» получит 120 млн рублей, а на капремонт МБОУ «Пристань-Берсутская основная общеобразовательная школа» потребуется 75,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 39,7 млн потратят на капремонт мамадышского МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пятилетская начальная школа-детский сад». Меньше всего средств выделят на ремонт МБОУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа». Туда вложат всего 1,5 млн рублей.

Заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ». Его представители требуют от исполнителя завершить все работы до 30 ноября 2023 года.

Отметим, что ГБУ «Главстрой РТ» также ищет компанию, которая возьмется за капитальный ремонт шести татарстанских вузов и колледжей. На это потратят 314,5 млн рублей. Все работы нужно выполнить до 1 декабря 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов