ВТБ: в 2023 году на российском автомобильном рынке ожидается бум продаж

В 2023 году на российском автомобильном рынке будет реализовано около 700 тысяч новых автомобилей. Такой прогноз сделали эксперты российского банка ВТБ.

В ходе исследования аналитики выяснили, что по итогам 2022 года в России продали 622 тысячи новых легковых машин — это на 60% меньше, чем в 2021 году. Большим спросом у покупателей пользовались автомобили марки Lada, в продажах они заняли приблизительно 28%. Популярностью пользовались у россиян Kia(10,5%) и Hyundai(8,6%).

Согласно прогнозу экспертов ВТБ, российский авторынок при благоприятной макроэкономической ситуации в 2023 году может постепенно адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам вице-президента, начальника организации продаж автокредитов ВТБ Александра Высоцкого, восстановление рынка будет зависеть от стоимости автомобилей.

— После резкого скачка весной прошлого года к началу осени цены на транспортные средства стабилизировались. По прогнозам ВТБ, в ближайшие 12 месяцев при отсутствии резких колебаний на рынке темпы роста цен замедлятся. В результате можно ожидать реализации около 700 тысяч новых автомобилей в стране, что окажется примерно на 6% выше результата прошлого года, — сказал он.

Также Высоцкий добавил, что в 2023 году ключевыми игроками российского авторынка будут производители из КНР.

21 января сообщалось, что в 2022 году банк ВТБ выдал татарстанцам более 2,9 тысячи автокредитов на сумму 3,3 миллиарда рублей. Каждый пятый из них банк выдал в рамках госпрограммы. Помимо этого, отмечалось, что, по сравнению с 2021-м, средний чек автокредита, оформленный в Татарстане, вырос на 10% и составил 1,1 миллиона рублей.



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Антон Гаврилов