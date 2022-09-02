В Татарстане по «гаражной амнистии» оформили более 3,8 тысячи объектов

В Татарстане по «гаражной амнистии» оформили более 3,8 тысячи объектов недвижимости: 2,2 тысячи гаражей и 1,6 земельных участков. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что наиболее активно упрощенной схемой регистрации права собственности пользуются в Казани и Набережных Челнах, в каждом из городов оформили порядка 800 объектов.

Фото: pxhere.com

В июле сообщалось, что в республике по «гаражной амнистии» было оформлено 2 993 объекта: 1 231 земельный участок и 1 762 гаража.

Стоит отметить, что в мае Татарстан вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных гаражей по «гаражной амнистии» — в республике с начала ее действия за семь месяцев оформили 1 084 таких объекта недвижимости. Регион по этому показателю уступил лишь Омской области — там оформили 3 041 гараж



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Максим Кокунин