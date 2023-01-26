Ак Барс Банк продлевает акцию «Первый пенсионер»

Фото: предоставлено ПАО "АК БАРС" Банк

Ак Барс Банк продлевает акцию «Первый пенсионер» до 15 июля 2023 года и дополнительно начисляет 1500 рублей клиентам, впервые получающим пенсию или другое регулярное пособие из ПФР в Ак Барс Банке.



Для участия в акции необходимо оформить карту «Забота» платежной системы «Мир» от Ак Барс Банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты. Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты не позднее 15 числа следующего за переводом пенсии месяца.

Держателям карты «Забота» Ак Барс Банка предоставляется бесплатное обслуживание, процент на остаток денежных средств на карте и снятие наличных без комиссии.

Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка.

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