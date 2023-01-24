Исследование: большинство казанских родителей выступают за программы профориентации детей

Большая доля казанских родителей хотели бы, чтобы в их компаниях появились программы профориентации детей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Аналитики выяснили, что на сегодняшний день только 7% компаний могут внедрить программы по профориентации детей сотрудников. Исследование также показало, что 2 года назад ситуация в этом вопросе была несколько иная. Тогда с подрастающим поколением работали 9% организаций и предприятий. При этом в 2019 году 12% компаний имели возможность проводить мероприятия по профориентации детей сотрудников.

В ходе опроса только 7% респондентов рассказали, что в их компании ведется работа в данном направлении. Еще 49% опрошенных признались, что пока могут только мечтать о том, чтобы их компании внедрили программы такого профиля.

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что казанские родители стали чаще отправлять детей в языковые лагеря. Также отмечалось, что чаще всего в языковые лагеря своих детей отправляют родители из Санкт-Петербурга и Москвы.



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Антон Гаврилов