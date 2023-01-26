В Казани военного посадили за помощь телефонным аферистам

На 2 года и 10 месяцев в колонию общего режима отправил военнослужащего по контракту Казанский гарнизонный военный суд. 21-летний Александр Караваев полностью признал вину в пособничестве дистанционным мошенникам и пообещал вернуть 975 тысяч рублей, которые забрал у трех зеленодольских пенсионерок. Как выяснило «Реальное время», в Казани этому контрактнику вынесли два приговора.



Судом установлено: уроженец Тюменской области Караваев в августе 2021 года заключил контракт на прохождение военной службы в течение 3 лет. Попал в часть на Дальнем Востоке, но спокойно не прослужил и года. 18 июня 2022 года не вернулся из отпуска, оставшись проживать у родственников, и лишь через три недели объявился в одной из военных частей, причем уже в Татарстане. За что получил первую судимость по части 3 статьи 337 УК РФ — неявка без уважительных причин на службу по контракту свыше 10 суток, но не больше одного месяца.

С учетом явки с повинной и признания вины отделался штрафом в 35 тысяч рублей, но не вернулся на службу. На момент вынесения первого приговора Караваев уже был арестован — его заподозрили в оказании «курьерских» услуг телефонным аферистам. Они по телефону разводили пожилых женщин по схеме «дочка (внучка) попала в ДТП, нужны деньги», а он забирал оговоренные суммы и переводил их через банкомат «разводящим».

Согласно приговору, оказанием преступных услуг Караваев занимался по договоренности с неким неустановленным лицом в мессенджере Телеграм. Первой потерпевшей 10 августа 2022-го стала 85-летняя пенсионерка, поверившая в разыгранный по телефону спектакль с участием «дочери» и «гаишника»: первая сообщала, что стала виновницей ДТП и ей нужны деньги, второй подтверждал факт аварии. Мошенники просили упаковать для скрытности и отдать «водителю Роману» 500 тысяч рублей. Роль Романа отыграл Караваев: прибыл в Зеленодольск и забрал у бабушки указанную сумму и перевел через банкомат на ранее указанный счет 484 тысячи рублей, оставив себе 16 тысяч.

Через два часа он же уже в качестве «Дмитрия» приехал на другой зеленодольский адрес, где 80-летняя бабушка отдала 185 тысяч рублей, веря, что спасает внучку. Согласно приговору, из этой суммы себе осужденный оставил лишь 5 тысяч. А еще через час мошенники по той же схеме поговорили с 89-летней женщиной от имени «сотрудника полиции» и «сестры — виновницы аварии», в результате эта потерпевшая отдала Лжедмитрию — Караваеву 290 тысяч рублей, а он перевел 285 тысяч на карту мошенников.

Когда полицейские его вычислили, отпираться контрактник-прогульщик не стал, полностью признал вину в пособничестве аферистам. Его дело рассматривалось судом в особом порядке и оспаривать свой приговор о реальном сроке 21-летний парень не стал. Оба приговора уже вступили в силу.

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Ирина Плотникова