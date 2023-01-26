В ВОЗ заявили об отсутствии опасности «экспорта» COVID-19 из КНР в Россию

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя риск ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в связи с открытием границ КНР заявила, что «экспорт» COVID-19 из Китая сейчас не представляет особой опасности при условии, что он не совпадет с появлением нового варианта коронавируса.



— В нынешних условиях экспорт случаев COVID-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность, — сказала она «РИА Новостям».

Она также добавила, что полученная на данный момент информация о вариантах, которые циркулируют в Китае, указывает на то, что это те варианты, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в европейской части России.

— По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска, — пояснила Вуйнович.

Однако представитель подчеркнула, что все равно нужно соблюдать бдительность, чтобы вовремя понять, могут ли появиться новые варианты и стоит ли из-за них беспокоиться.

Напомним, что с 8 января Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы, а также объявил о корректировке миграционной политики, возобновляя прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.

Впервые с 2020 года границу России и Китая 8 января в Приморском крае пересекли пассажирские автобусы. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два — на въезд в Россию. Всего границу пересекли 28 граждан КНР: 10 человек покинули Россию и еще 18 въехали на ее территорию.

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Илина Хакимова