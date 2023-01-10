Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Впервые с 2020 года границу России и Китая в Приморском крае пересекли пассажирские автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

— Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два — на въезд в Россию, — сказано в сообщении.

По информации источника, всего границу пересекли 28 граждан КНР: 10 человек покинули Россию и еще 18 въехали на ее территорию.

Фото: pixabay.com

Также поясняется, что граждане Китая возвращались к себе в страну в связи с новогодними праздниками и по причине рабочих вопросов. Ко всему прочему, границу пересекали также сотрудники международных организаций.

— На данный момент туристические группы границу не пересекают, — говорится в публикации.

Напомним, что в начале апреля 2022 года сообщалось, что Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. В 2020 году с целью нераспространения COVID-19 на территории России премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о закрытии на Дальнем Востоке границы с Китаем.

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Антон Гаврилов