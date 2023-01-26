В Госдуме рассмотрят закон о запрете рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств для широкого круга лиц на телевизионных каналах и радио. Проект на рассмотрение парламента представят депутаты фракции ЛДПР, сообщает замглавы фракции Ярослав Нилов.



В закон «О рекламе» предлагается внести поправки, согласно которым распространение рекламы безрецептурных лекарств не допускается «иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников».

При этом законопроект предусматривает, что «требование о продолжительности рекламы и площади кадра устанавливается только в отношении распространения рекламы лекарственных средств при кинообслуживании и видеообслуживании».



Депутаты высказали мнение, что «навязчивая реклама» лекарственных препаратов, предлагающая «чудодейственные лекарства» от гриппа, кашля, простуды, боли, стресса и т.д., приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением, не обращаясь к врачу.

— Опросы показывают, что только 13—20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням, — указывают депутаты.

Авторы законопроекта отметили, что действующий сейчас закон разрешает размещать рекламу рецептурных лекарств только «в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях».

А реклама безрецептурных лекарств в радиопрограммах, телепрограммах и при кинообслуживании и видеообслуживании должна содержать «предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов». В радиопрограммах длительность предупреждения должна составлять не менее чем 3 секунды, в телепрограммах — не менее чем 5 секунд, а также занимать площадь в кадре не менее 7%.

Законотворцы подчеркивает, что такая «незначительная продолжительность такого предупреждения не позволяет человеку, особенно пожилому, получить информацию о возможных противопоказаниях» рекламируемых лекарств.



Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны указал на дефицит отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. По его словам, об этом свидетельствуют результаты проверок.

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Илина Хакимова