Зинэтула Билялетдинов прокомментировал проигрыш «Ак Барса» в «Зеленом дерби»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в очередной встрече регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

По его словам, игра получилась очень интересной, эмоциональной и «немного захлестывала». Он отметил, что команда поправит свои недостатки и будет готовиться к следующему матчу:

— Команды играли на результат, это было видно. К сожалению, нам немного не повезло, но будем работать, есть, в чем поправить свою игру.



Что касается игроков, Зинэтула Билялетдинов отметил, что Вячеслав Войнов и Станислав Галиев не вышли на лед из-за повреждений. Об эмоциях Александра Радулова тренер отозвался так:

— Он очень эмоциональный человек. Где-то, может быть, немного сверхэмоционален. Александр — человек, который любит хоккей, хочет побеждать, играет с большим желанием, большой отдачей. Этим он подкупает нас.

Также Билялетдинов утвердительно ответил на вопрос о том, пошла ли ему на пользу капитанская нашивка:

— Думаю, да. Она всем пошла на пользу.

На вопрос о баннере болельщиков «Салавата Юлаева» перед матчем Билялетдинов ответил, что не обратил внимания и уточнил, что на нем было изображено.

Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» сегодня уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ». Победу в овертайме одержали хозяева, счет игры — 2:1.



Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему, даже несмотря на некрупный счет, «зеленое дерби» оставляет далеко позади «армейское» и любые другие противостояния в Континентальной хоккейной лиге.

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Маргарита Головатенко