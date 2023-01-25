Стали известны победители премии «Студент года» в Татарстане

Фото: Минмолодежи Татарстана

Сегодня объявили победителей премии «Студент года Республики Татарстан», сообщает Минмолодежи РТ.



Победителем в главной номинации «Гран-при» стал студент Казанского Приволжского Федерального Университета Никита Лихачев.

Всего в этом году было принято 435 заявок из 28 вузов Татарстана по 19 направлениям. С полным списком победителей по разным номинациям можно ознакомиться в группе Лиги студентов.

Фото: Минмолодежи Татарстана (Никита Лихачев — третий справа)

Пресс-служба казанской мэрии озвучила статистику по количеству студентов, обучающихся в столице Татарстана. По их сведениям, в вузах учатся иностранцы из более 70 стран. По информации исполкома, практически половина молодежи Казани — студенты. 35% из них приехали в город из других регионов России.

«Реальное время» опубликовало большой текст в честь Дня студента. Согласно анализу, в 2021 году самой популярной специальностью в вузах Татарстана стало образование и педагогические науки. До этого на протяжении двух лет, в 2019-м и 2020-м, лидировали экономику и управление, а образовательные программы для будущих учителей занимали по востребованности среди поступивших лишь 2-е место.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко