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В казанском ИТ-парке открыли Центр прототипирования

17:33, 25.01.2023 1
В казанском ИТ-парке открыли Центр прототипирования
Фото: Минкульт РТ/t.me

В здании Технопарка «IТ-парк им. Б.Рамеева» в Казани открылся Центр прототипирования. Его площадь — более 154 квадратных метров, сообщает Минкульт Татарстана.

— Площадка Центра позволяет реализовывать инновационные, экспериментальные творческие проекты в цифровом пространстве и предоставляет возможность любому желающему реализовать свои творческие идеи в более широком масштабе, — написано в сообщении.

Фото: Минкульт РТ/t.me

Уточняется, что Центр прототипирования имеет оборудование для создания экспериментальных видео- и аудиовизуальных произведений цифрового искусства, музыкальных клипов, видеороликов, мультфильмов, кинофильмов и рекламных роликов, интервью, презентаций и интерактивного медиаконтента. Также там можно проводить обучающие уроки по созданию анимации для детей с использованием элементов графического дизайна.

Напомним, сегодня в казанском ИТ-парке открылся музей Башира Рамеева. Там побывали министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:38
    ох ну не думал что так будет смешно
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