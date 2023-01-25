В ИТ-парке в Казани открылся музей Башира Рамеева

В казанском ИТ-парке открылся музей Башира Рамеева. Экспозицию открыли сегодня министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин и президент Татарстана Рустам Минниханов.



— В музее в масштабе 1:30 воссоздан кабинет Башира Искандаровича, в котором он работал над ЭВМ «Урал». Также здесь можно увидеть макет и «Урала 1», — рассказал Хайруллин.

Фото: t.me/khayrullinayrat

Экспозиция будет пополняться. Сейчас ведут работу с Политехническим музеем в Москве, согласившимся предоставить нам некоторые экспонаты из архива Рамеева. Например, там есть оригинал единственной оставшейся ЭВМ «Урал 1».

Музей работает бесплатно, вход свободный.

Фото: t.me/khayrullinayrat

Открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, общая площадь которого составляет 49 700 кв. м, состоялось в прошлом году. Это стало важным событием для всего ИТ-сообщества республики.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко