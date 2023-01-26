«Честный знак» выявил 43 миллиона случаев продажи просроченной молочной продукции в 2022 году

Система маркировки «Честный знак» зафиксировала в 2022 году 43 миллиона случаев продажи просроченной молочной продукции. Об этом сообщил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин. Такое заявление он сделал на полях всероссийского форума производителей молочной продукции.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— По данным оператора [маркировки], было зафиксировано 43 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, — приводит его слова ТАСС.

Тухватуллин также подчеркнул, что, несмотря на то, что заключительный этап введения маркировки запланирован на 2025 год, уже сейчас видны ее промежуточные результаты.

В заключение он отметил, что каждый выявленный случай отправлен на рассмотрение в контрольно-надзорные органы.

18 января сообщалось, что сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарстану в 2022 году выдали предписания о приостановке реализации и изъятии из оборота некачественной пищевой продукции объемом 17 547 кг. Например, изъяли 580 кг молочной продукции. Чаще всего сотрудники Роспотребнадзора изымали продукцию из-за того, что она не соответствовала нормам по результатам лабораторных исследований.



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Антон Гаврилов