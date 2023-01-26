Произведения «Брестская крепость» и «Русский характер» внесут в школьную программу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпросвещения России добавит в школьную программу по литературе произведения ряда советских классиков. Так, в планах ведомства включить в школьный курс роман Николая Островского «Как закалялась сталь», а также рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что каждое произведение «формирует общественное историческое сознание целых поколений».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы утвердили ФООП (федеральные основные общеобразовательные программы, — прим. ТАСС) и в них уже включили и «Молодую гвардию» Александра Фадеева, и прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Ю.В. Бондарева «Горячий снег» и К. М. Симонова «Сын артиллериста», и роман-эпопею М.А. Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения, — сообщил Кравцов.

Кроме того, он добавил, что в школьную программу добавят и повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость».

В середине января Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила Министерству культуры России проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая тематические фильмы. Ожидается, что такая мера окажет поддержку кинотеатрам в условиях кризиса.

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Антон Гаврилов