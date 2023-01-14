Кинотеатры предложили в качестве мер поддержки проводить школьные уроки в кино

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила Министерству культуры России проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая тематические фильмы, сообщил ТАСС глава ассоциации Алексей Воронков.



Ожидается, что такая мера окажет поддержку кинотеатрам в условиях кризиса:

— Проведение уроков в кинотеатрах — это стандартная история. Идея этой программы — внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его. <...> Это и золотая коллекция русской классики, и современные истории. Документального материала, который создан для большого экрана, тоже много, — сказал глава ассоциации.

Он отметил, что такие программы работали в регионах на протяжении последних трех-четырех лет, но их поддерживали сами кинотеатры — начиная с затрат на конвертацию фильма для большого экрана и нередко заканчивая организацией транспорта для школьников. По словам Воронкова, программа показывала хорошие результаты.

В январе депутаты обсуждали разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Благодаря данной инициативе, иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах.



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Маргарита Головатенко