СМИ: экс-глава Минобороны ФРГ запретила проверку танков перед встречей на базе Рамштайн

Экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила инвентаризацию находящихся на вооружении танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Business Insider.

— Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2. И это несмотря на то, что представители ее ведомства ранее предлагали провести подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках, — пишет издание.

Отмечается, что, возможно, таким образом она попыталась отвести от Шольца подозрения в нежелании поставлять танки Украине.

Фото: U.S. Secretary of Defense

Напомним, новым министром обороны Германии стал соратник канцлера Олафа Шольца по партии и глава МВД Северной Рейн-Вестфалии Борис Писториус.

Он сменил на посту Кристину Ламбрехт, которая 16 января попросила Шольца об отставке:

— Я решила оставить свой пост, — заявила министр и отметила, что СМИ месяцами фокусировали внимание на ее персоне. По ее словам, это в том числе стало помехой достоверному освещению фактов и дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

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Максим Кокунин