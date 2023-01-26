Технопарк «Идея»: между индустрией и научным сообществом нет диалога
Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин считает, что сегодня надо повысить уровень доверия между индустрией и научным сообществом.
— Это доверие было утеряно из-за множества факторов. Необходимо переформатировать в научных учреждениях подходы к работе с индустриальными партнерами — индустрия сегодня ждет конкретный результат за адекватные деньги, — считает гендиректор технопарка. — Промышленным предприятиям также необходимо пересмотреть взаимоотношения с образовательными учреждениями, определить у себя ответственное лицо за взаимодействие с научным сообществом, с четкими KPI.
Он уверен, что технопарк «Идея» может стать площадкой для построения диалога между индустрией и научным сообществом, тем более что опыт такого взаимодействия уже имеется: есть договоренности как с вузами, так и налаженные контакты с промышленными предприятиями Татарстана.
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