Технопарк «Идея»: между индустрией и научным сообществом нет диалога

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин считает, что сегодня надо повысить уровень доверия между индустрией и научным сообществом.

— Это доверие было утеряно из-за множества факторов. Необходимо переформатировать в научных учреждениях подходы к работе с индустриальными партнерами — индустрия сегодня ждет конкретный результат за адекватные деньги, — считает гендиректор технопарка. — Промышленным предприятиям также необходимо пересмотреть взаимоотношения с образовательными учреждениями, определить у себя ответственное лицо за взаимодействие с научным сообществом, с четкими KPI.

Он уверен, что технопарк «Идея» может стать площадкой для построения диалога между индустрией и научным сообществом, тем более что опыт такого взаимодействия уже имеется: есть договоренности как с вузами, так и налаженные контакты с промышленными предприятиями Татарстана.



«Программа «Студенческий стартап» в 2022 году реализовывалась в Татарстане на базе нашего технопарка. И мы видели большой интерес со стороны вузов и студенческого сообщества: только в первую волну была подана 401 заявка, экспертизу прошли 364 проекта. 81 проект стал победителем. Наибольшее количество заявок поступило от КФУ (140) и КНИТУ-КАИ (60). На третьем месте — КГЭУ (36). Вторая волна была не менее популярна: активно включились и КНИТУ (КХТИ) и КГАСУ, — рассказал глава технопарка. — Сейчас оператором программы в республике выступает Фонд поддержки предпринимательства, с которым мы достигли договоренности о всесторонней поддержке проектной деятельности студентов. Мы готовы в качестве экспертов участвовать в процессе защиты проектов, а также помогать их продвижению в реальный сектор».



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Юлия Гараева