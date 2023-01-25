В Татарстане начал работать «Роскадастр»

Вместо привычной Кадастровой палаты, в Татарстане начал работать филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по РТ. Исполнять обязанности директора будет Ильнур Хисматуллин, который до назначения занимал аналогичную должность в Кадастровой палате по Татарстану.

— Новая государственная организация призвана объединить пространственные данные всех ведомств для создания единой масштабной цифровой карты России и стать главным оператором сервисов Росреестра. А также «Роскадастру» предстоит обеспечить государству выполнение всего комплекса услуг в сфере земли и недвижимости, — рассказали в пресс-службе.

Филиал «Роскадастра» по РТ в ближайшей перспективе будет заниматься картографической деятельностью, выполнять кадастровые и землеустроительные работы, готовить межевые и технические планы, заниматься оценочной деятельностью.

Фото: kadastr.tatarstan.ru (архив)

— Компания станет первой государственной организацией, проводящей полный цикл сделок с землей и недвижимостью. С помощью услуг «Роскадастра» заявитель сможет выбрать, купить, продать, подарить и т.д. недвижимость, минуя посредников. Тем самым граждане и организации гарантировано смогут обезопасить себя от мошеннических действий, обратившись к непосредственному держателю информации, — добавили в ведомстве.

Кроме того, «Роскадастр» наделен полномочиями по развитию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), эксплуатации и внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, ведению и хранению книг учета отдельных документов и реестровых дел, а также по хранению разделов ЕГРН. Также компания заверила, что она продолжит предоставлять сведения из ЕГРН.

Отметим, что публично-правовая компания «Роскадастр» объединила АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и ФГБУ «ФКП Росреестра».

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Айрат Назипов