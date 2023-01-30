«Антипрестижность профессии»: в России ощущается дефицит швей на рынке труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская легкая промышленность столкнулась с дефицитом специалистов швейных производств. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор предприятия по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты «Исток-Пром» Артем Рошкован.

— Работа по привлечению кадров на рынке стала очень долгой и сложной. Существующие стереотипы общества сформировали антипрестижность профессии швеи. Все думают, что это низко квалифицированный труд, а идут работать по данной специальности только те люди, которые ничего не добились в жизни. Поэтому зачастую люди не устраиваются швеями и даже не идут на данное направление в учебные заведения, — отметил он.

По словам Артема Рошкована, на изменение имиджа профессии в России может уйти не менее 10 лет. Это, в свою очередь, «критически может отразиться на бизнесе».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Единственный выход из ситуации — роботизация производства, уверен эксперт. Однако в таком случае производство зависит от обслуживающих компаний, которых в России нет.

— Сегодня вообще российских роботов нет, мировые лидеры рынка роботов, такие как Fanuc, Kuka, Kawasaki ушли с рынка. Сейчас распродают остатки со складов, а сервисного обслуживания на них нет, ведь производители ушли, — объяснил он.

«Реальное время» писало о причинах, по которым цифровизация промышленности в Татарстане пока стагнирует. Развитию мешают недостаток кадров, недостаточная квалификация руководителей и экономические вопросы.



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Елизавета Пуншева