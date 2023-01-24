В Татарстане утвердили план повышения доступности объектов и услуг для инвалидов до 2030 года

Фото: мэрия Казани (архив)

Кабинет министров Татарстана постановил утвердить план мероприятий («дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022—2030 годы, его подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Вместе с планом утверждены форма отчета о достигнутых значениях показателей и сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию; перечень индикаторов достижения значения показателей ежегодного мониторинга по повышению значений показателей; форма реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.

Исполнительным органам государственной власти Татарстана и органам местного самоуправления муниципалитетов предложено ежегодно предоставлять в Минтруда сведения о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов выполнения мероприятий, реализуемых для достижения указанных значений.

В 2022 году инвалидами при первичном освидетельствовании признаны 16,7 тысячи татарстанцев. Самой распространенной причиной инвалидности у взрослых стали онкология (38,1%), болезни системы кровообращения (26,1%), а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7%). Если говорить о детях, то первичную инвалидность в прошлом году получили 1 989 юных татарстанцев. Годом ранее ее оформили 1 955 несовершеннолетним.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко