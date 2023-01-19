В Татарстане за год первичную инвалидность оформили 16,7 тысячи татарстанцев — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В 2022 году инвалидами при первичном освидетельствовании признаны 16,7 тысячи татарстанцев. Такие данные привел руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану Ригель Низамов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Самой распространенной причиной инвалидности у взрослых стали онкология (38,1%), болезни системы кровообращения (26,1%), а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7%).

Если говорить о детях, то первичную инвалидность в прошлом году получили 1 989 юных татарстанцев. Годом ранее ее оформили 1 955 несовершеннолетним.

— У детей на первом месте у нас идет психическое заболевание. Из года в год остается. На втором месте — болезнь нервной системы. Третье — врожденная аномалия, — сказал Низамов.

Отметим, что количество детей-инвалидов в Татарстане за последние 10 лет выросло с 14,1 до 16,8 тысячи, причем в структуре первичной инвалидности преобладают дети в возрасте до 4 лет — их 42%. Показатель первичной инвалидности в 2022 году такой же, каким был в 2002-м: 23,4 на 10 тысяч.

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Айрат Назипов