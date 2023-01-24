Продажи залоговых автомобилей в 2022 году выросли вдвое

Сервис Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» подвел итоги 2022 года. Всего на площадке было заключено более 2000 сделок на общую сумму 10,5 млрд рублей. В том числе совершено 705 сделок в торгах по банкротству на 5,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше по количеству и 1,4 раза по общей сумме, чем в 2021 году.

Средняя стоимость проданных на торгах активов в прошлом году составила 7,5 млн рублей, что объясняется возросшим интересом покупателей к залоговому жилью и автомобилям, которые стоят существенно дешевле коммерческой недвижимости.

В сегменте жилой недвижимости количество сделок выросло на 45%, а средняя стоимость одного лота снизилась с 4,2 до 2,9 млн рублей. Данный тренд объясняется тем, что инвесторы стали вкладываться в более дешевое жилье для его последующей сдачи в аренду.

В 2 раза увеличилось количество сделок в сегменте автомобилей и спецтехники, их объем достиг 400 млн рублей. Средний чек сохранился на уровне 1,7 млн рублей.

В сегменте коммерческой недвижимости количество сделок незначительно снизилось по сравнению с 2021 годом, а общая их сумма выросла на 20%. Производственные активы были наименее интересны покупателям — в данном сегменте сократились и количество, и сумма всех сделок.

По данным собственной статистики «Портала DA», в 2022 году среднее число интересантов, готовых приобрести тот или иной залоговый актив, выросло на 25%.

Самым популярным активом на торгах в 2022 году стала квартира в Краснодаре (29 участников на один лот). А максимальное повышение цены было зафиксировано при продаже коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде: стоимость объекта в ходе аукциона выросла в 9 раз — на 100 млн рублей.

По итогам 2022 года 20% всех сделок, реализованных на торгах с участием Сбера, состоялись с помощью специализированного онлайн-сервиса на «Портале DA» — «Агент в торгах», который сопровождает клиента на всем пути приобретения актива — от формирования заявки до непосредственного участия в торгах. Совокупная стоимость всего приобретенного с участием сервиса имущества превысила 500 млн рублей.