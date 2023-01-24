В Татарстане количество обращений по проблемам в сфере ЖКХ выросло на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году в Татарстане количество обращений по проблемам в жилищно-коммунальном секторе выросло на 15%. Об этом на итоговой коллегии Минстроя РТ сообщил президент республики Рустам Минниханов.



В связи с этим он поручил Минстрою Татарстана и органам местного самоуправления активизировать работу с населением и потребовал своевременно отрабатывать все возникающие проблемы.

— Качество содержания объектов жилищно-коммунальной сферы зависит от инвестиций в отрасль. Следует продолжить работу по привлечению инвестиций, в том числе в рамках утверждаемых министерством и государственным комитетом по тарифам инвестиционных программ, — обратил внимание Рустам Минниханов. Особое внимание он поручил уделить заключению концессионных соглашений в жилищно-коммунальной сфере.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Увеличение числа обращений татарстанцев по вопросам в сфере ЖКХ связали с тем, что они активнее участвуют в управлении общедомовым имуществом. Кроме того, они стали требовательнее к качеству услуг.

Напомним, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как и было обещано ранее, а на другую, «космическую» сумму. По данным на 13 января, жители Татарстана оставили более 100 обращений по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

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Татьяна Демина