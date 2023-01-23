В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали скандал, связанный с графиком автобусов №90

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Ассоциация АТП Татарстана ответила на жалобы казанцев относительно графика автобусов №90. В СМИ и социальных сетях появилась информация, что их экипажи не выполняют рейс до конечной остановки «Метро Площадь Тукая» в вечернее время и высаживают пассажиров на остановке «Кул Гали».

— Графики движения автобусов в вечернее время изменяются, так как снижается пассажиропоток. Изменения затрагивают все городские маршруты, в том числе автобус №90, — говорится в сообщении.

Также в АТП подробно объяснили график работы автобусов №90. Там отметили, что они уезжают в парк от конечной остановки «Куюки» с 18.15.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

— По просьбам пассажиров перевозчик принял решение осуществлять посадку в эти автобусы, но кондуктора предупреждают, что автобусы следуют только до остановки «Кул Гали» (то есть пассажиров везут по маршруту следования в парк). Каждый пассажир решает сам, сэкономить время и поехать с пересадкой (если его остановка после «Кул Гали») либо дождаться автобуса, который приезжает по расписанию и идет по маршруту до остановки «Метро Площадь Тукая», — отметили в АТП.

В Ассоциации напомнили, что после 18.00 интервал движения автобуса увеличивается с 15 до 25 минут.

Напомним, с 10 января в общественном транспорте Казани начали действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Теперь стоимость билета при его покупке банковской или транспортной картой составляет 35 рублей.

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Айрат Назипов