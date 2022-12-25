Власти Казани потратят на городской конкурс «Лучший учитель» почти 800 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление образования Казани ищет подрядчика, который сможет организовать городской конкурс «Лучший учитель 2023 года». Как выяснило «Реальное время», на это готовы потратить 770 тысяч рублей.

За эти деньги исполнитель должен организовать конкурс и найти для него помещение. Казанские власти хотят, чтобы он предоставил на один день нежилое и отапливаемое здание, которое будет вмещать как минимум 300 человек. Обязательным условием является наличие сцены, которую можно украсить декорациями. Также организатор должен обеспечить ее звуковым, световым и проекционным оборудованием. Сцену требуется оформить в цветочном стиле.

Не меньше требований и к самой организации конкурса. На празднике должна присутствовать инструментальная группа, составом не менее 6 человек. Гостей также будут развлекать произведениями композиторов, включая татарских национальных. На сцене должны выступать вокалисты, танцевальные коллективы, хоровая группа и двое ведущих. Концерт будет вестись на двух языках. Перед этим организатор обязан согласовать сценарий с Управлением образования Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Точной даты проведения конкурса нет. Работу исполнитель должен выполнить до 31 марта 2022 года.

Напомним, в этом году казанские педагоги заняли призовые места на Всероссийском конкурсе мастер-классов учителей «Туган тел». Награды достались учителям лицея №23 и школы №113.

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Айрат Назипов