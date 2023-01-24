В Госдуме рассмотрят законопроект о самозапрете на оформление кредитов

К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий россиянам через портал «Госуслуги» установить себе запрет на кредиты и займы. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центробанке РФ.

— Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу, — говорится в заявлении ЦБ.

Предполагается, что пользователи портала «Госуслуги» могут выставить себе запрет или ограничение на получение займов. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Таким образом, банки, запрашивающие информацию о кредитной истории человека, увидят, что на него распространяется ограничение.

Фото: pixabay.com

В июне прошлого года Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов. По задумке, это позволит россиянам обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена.



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Айрат Назипов