Главное о коронавирусе на 24 января: пандемия «выдыхается», фильм о борьбе КНДР с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

6,5 тысячи тестов на COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 62 человек. Всего на 24 января в республике зарегистрировано 194 744 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 191 053 человека, за минувшие сутки — 69. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 40 человек.



За прошедшие сутки в Татарстане проведено 6 587 исследований. Всего на 24 января в республике выполнено 8 347 385 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане охват тестированием за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 166,4. Нормируемый уровень предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тыс. человек, напоминают в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии

За последние сутки в России выявили 4 702 случая коронавируса, выздоровели 5 466 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 903 578, а выздоровевших — до 21 315 632. Госпитализировали за сутки 970 человек. Умерли за сутки 42 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 394 777 человек.



Пандемия COVID-19 «выдыхается», но в то же время трудно сказать, когда она закончится, считает академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В беседе с ТАСС он заявил, что сейчас она уже не несет в себе прежней угрозы.

Геннадий Онищенко также предупредил, что человечеству следует готовиться к новым пандемиям. По его мнению, страны на фоне вероятности возникновения новых пандемий должны научиться своевременно диагностировать вирус. Не менее важно обладать технологиями, которые помогут быстро создавать вакцины, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова по-прежнему стабильно тяжелое, но есть намеки на улучшение. По словам заслуженного тренера России Александра Жулина, сейчас спортсмен «нуждается в помощи всех людей, которые его любят». Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в свою очередь выразила уверенность, что фигурист одолеет болезнь и вернется к привычной жизни.

В Санкт-Петербурге продлили действие антиковидных ограничений до 31 марта, без ввода дополнительных мер. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Трехлетний мальчик в Британии за время COVID-карантина научился читать

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 669 004 166 раз, 6 740 016 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 034 754). На второй строчке — Индия (44 683 328), на третьей — Франция (36 690 337), на четвертой — Германия (37 684 456), на пятой — Бразилия (36 730 913).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 104 390). За ними следуют Бразилия (696 324), Индия (530 737), Россия (386 789, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 881).



За время пандемии было сделано 13 242 523 769 инъекций вакцины против коронавируса.

Жителям КНДР по центральному телевидению показали документальный фильм об успехе Северной Кореи в борьбе с коронавирусом в 2019 году. В кинокартине рассказывается о слабой инфраструктуре здравоохранения и карантинных объектов в тот период и о том, что с трудностями из-за вируса столкнулась экономика страны. При этом в фильме показано, что КНДР удалось справиться с COVID-19 примерно за 80 дней. Данный факт авторы называют «чудом для всей планеты» и «беспрецедентным событием» для республики.

Фото: Илья Репин

Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) одобрило применение адаптированного варианта вакцины компании Pfizer, которая помогает бороться с омикрон-штаммом COVID-19 и предназначается для бустерной вакцинации населения. В заявлении регулятора говорится, что применять ее могут начать после того, как медучреждения получат рекомендации по использованию препарата от государственной консультативной группы по вопросам иммунизации.

Затраты в связи с конфликтом на Украине в совокупности с финансовыми потерями, вызванными пандемией COVID-19, обойдутся Германии в €595 миллиардов. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты из Института немецкой экономики (IW).

Самым умным ребенком в Британии признали трехлетнего мальчика Тедди Хоббса — пока в королевстве действовал карантин из-за COVID-19, он научился читать. Позднее он научился считать на китайском языке до ста. Как сообщает СМИ, ребенок также уже выучил наизусть таблицу умножения. Способности сына заставили родителей обратиться к экспертам общества Mensa с просьбой протестировать его. Выяснилось, что он в свои годы имеет интеллект восьмилетнего ребенка.

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Антон Гаврилов