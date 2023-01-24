Клишас: законопроект о поправках порядка публикации деклараций рассмотрят не раньше 1 февраля

Законопроект о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей Совет Федерации планирует рассмотреть не раньше 1 февраля, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

23 февраля на заседании думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку о том, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будут размещаться в интернете без персональных данных.

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с 1 марта этого года — известно, что будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.

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Илина Хакимова