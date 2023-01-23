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Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Фонд Андрея Сахарова»

21:55, 23.01.2023
Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Фонд Андрея Сахарова»
Фото: wikipedia.org/Andreykor

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией «Фонд Андрея Сахарова» (США) на территории РФ, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

— Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»), США, — приводит RT сообщение.

Уточняется, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информацию о соответствующем решении направили в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ и обнародования.

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Маргарита Головатенко
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