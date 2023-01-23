Военнослужащие татарстанского батальона «Алга» приехали в отпуск — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Военнослужащие батальона «Алга» из Татарстана приехали в долгожданный отпуск — для их родных он стал настоящим новогодним чудом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В момент встречи даже крепкие мужчины с трудом сдерживают слезы, ведь рядом те, кто всегда мысленно с ними, пусть и в тысячах километрах от них.

Пока мужчины были в зоне действия спецоперации, появился негласный гимн батальонов «Алга» и «Тимер», который написала дочь одного из военнослужащих — Райна:

— Я хотела этой песней сказать, что Татарстан их ждет, Татарстан их любит. Что все дети, родственники, мамы, папы — мы всех их ждем, очень сильно любим и скучаем, — поделилась автор песни.

Съемочная группа телеканала ТНВ — корреспондент Зуфар Давлетшин, телеоператор Андрей Ключников и водитель Эмиль Бегов вместе — с очередным гуманитарным конвоем из Татарстана побывала в новых регионах России в зоне СВО. Небезопасное путешествие не ограничилось складом гуманитарной помощи, наши коллеги доехали до мест дислокации татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга» и подшефного Татарстану города Лисичанска. Своими впечатлениями журналисты поделились с «Реальным временем».

Известно, что Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя и затраты на восстановление подшефного Лисичанска в Луганской Народной Республике.

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Маргарита Головатенко