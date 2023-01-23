Toyota отзовет в России более 47 тысяч автомобилей

ООО «Тойота мотор», которая является официальным представителем изготовителя автомобилей марок Toyota и Lexus в России отзовет 47 007 тысяч автомобилей. Причина отзыва — проблемы с программным обеспечением модуля передачи данных. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

— Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, — говорится в публикации.

Также в публикации указывается другая проблема автомобилей. Она связана с зажиганием.

Фото: realnoevremya.ru

— На некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что отзыву будут подлежать следующие автомобили: Lexus, Toyota CAMRY, COROLLA, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, HIACE, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350.

Также отмечается, что на каждом отозванном автомобиле выполнят перепрограммирование модуля передачи данных. Это будет сделано бесплатно.

Напомним, 20 января сообщалось, что Toyota в конце 2022 года возобновила в Россию поставки запчастей, которые не попали под санкции. В то же время российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения распространяются.



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Антон Гаврилов