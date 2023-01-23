За 2022 год прокуроры Татарстана выявили 11,5 тысячи нарушений прав несовершеннолетних

Фото: Прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуроры применили весь спектр мер прокурорского реагирования для устранения нарушений прав несовершеннолетних. Всего в 2022 году они зафиксировали 11,5 тысячи подобных инцидентов, сообщили на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

Отмечается, что вопросы соблюдения прав семей, воспитывающих детей и имеющих право на социальную поддержку, остаются в приоритете у прокуратуры. В этом году они также будут активно поддерживать семьи с детьми в этих вопросах.

Особое внимание уделили вопросам соблюдения конституционного права на охрану здоровья детей — предоставление бесплатных лекарственных средств и медицинских изделий, а также вопросам обеспечения необходимыми средствами технической реабилитации.

Фото: president.tatarstan.ru

Как отметили в прокуратуре, во взаимодействии с органами власти республики им удалось добиться двукратного увеличения в региональном бюджете на 2023 год финансирования указанных целей — до 6,5 млрд рублей. Это должно снизить социальную напряженность в этой сфере, подчеркнули в ведомстве.

Также на коллегии заявили, что за 2022 год в органы прокуратуры Татарстана поступило около 100 тысяч обращений. При их рассмотрении ведомство выявило более 12 тысяч нарушений и приняло меры прокурорского реагирования.

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Айрат Назипов