Максимальная зарплата финансового аналитика в Казани составляет 135 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Максимальный размер зарплаты финансового аналитика в Казани составляет 135 тысяч рублей. Средний размер жалованья специалиста такого профиля — 85 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, аналитики выяснили, что зарплата от 40 до 45 тысяч рублей полагается специалисту с высшим образованием. Также кандидат на такое жалованье должен уверенно пользоваться программами «1С» , Excel. Помимо этого, он должен уметь работать со справочно-правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс». Не менее важный критерий — знание методов экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, основ налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, он должен иметь опыт работы от 1 года в бухгалтерии или планово-экономическом финансовом отделе.

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Зарплата в пределах от 45 до 60 тысяч рублей будет доступна тем сотрудникам, которые год проработали финансовым аналитиком. А также тем, кто знает основы принципов бюджетирования, управленческого учета, бизнес-планирования. Помимо этого, такой сотрудник должен уметь анализировать данные.

Жалованье в размере от 60 до 100 тысяч рублей положено тем соискателям, которые знают стандарты РСБУ и МСФО. Кроме того, кандидаты на такую зарплату должны обладать опытом построения финансовых моделей и прогнозирования, уметь как разрабатывать бюджет компании, так и анализировать его. Важным критерием также является — опыт работы в компаниях, которые представляют складские, транспортные и логистические услуги.

Фото: realnoevremya.ru

Зарплатный максимум финансового аналитика составляет от 100 до 135 тысяч рублей. Такая зарплата будет доступна тем соискателям, которые обладают знанием английского языка на свободном и разговорном уровнях. Также такие соискатели должны иметь профессиональные сертификаты (ACCA/CIMA/CPA/CFA). Более того, кандидату на такую зарплату важно обладать опытом работы в тех компаниях, численность персонала которых составляет более 500 человек. А также кандидат на такое жалованье должен иметь опыт работы в компаниях с развитой филиальной сетью. Помимо этого, он должен примерно 3 года проработать финансовым аналитиком.

Напомним, 14 января сообщалось, что размер средней заработной платы в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (43 110 рублей). Таким образом, он достиг отметки в 50 287 рублей и закрепил за республикой статус лидера по данному показателю среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО).



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Антон Гаврилов