Дом, храм, кинотеатр: казанцы рассказали, куда отправятся, если их пораньше отпустят с работы

59% казанцев в случае завершения рабочего дня на 2-3 часа раньше отправятся домой к своим близким. Еще 7% пойдут после работы в зал, а 6% предпочтут просто прогуляться. К таким выводам в ходе исследования пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Помимо этого, опрос также показал, что 5% респондентов по завершении рабочего дня раньше положенного времени останутся на работе, чтобы закончить свои дела. 3% — побегут решать личные вопросы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также исследование показало, что 4% респондентов после работы отправятся по магазинам. 3% пойдут в бар или кафе. Еще 2% опрошенных заявили, что по завершении рабочего дня пойдут в кино, примутся за чтение любимой книги, либо побегут на вторую работу. Также некоторые респонденты отмечали, что могут провести время после работы в храме, на рыбалке или же встретиться с друзьями. Ряд опрошенных признались, что после работы займутся учебой или ремонтом авто.

Фото: pixabay.com

2% опрошенных заявили, что даже и подумать не могут о том, чем займутся после работы, так как у них очень строгое начальство, которое не позволяет уйти с работы пораньше.

Помимо этого, аналитики выяснили, что женщины по завершении рабочего дня предпочитают пойти домой или на прогулку. Опрошенные мужчины заявили, что могут пойти в зал, остаться на работе либо заняться личными делами.

Напомним, 23 декабря 2022 года выяснилось, что казанцы считают, что 30% своего рабочего времени тратят на бесполезную работу. 9% жителей столицы РТ уверены, что на бесполезные дела у них уходит от 30 до 50% рабочего времени. 3% жителей Казани признались, что больше половины дня они расходуют напрасно на ненужную работу.

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Антон Гаврилов