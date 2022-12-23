Исследование: казанцы считают, что 30% своего рабочего времени они тратят на бесполезную работу

Казанцы полагают, что в среднем чуть меньше трети своего рабочего дня тратят на бесполезную работу. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Каждый пятый казанец считает, что тратит на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, 14% опрошенных — от 10 до 20%, а 10% горожан — от 20 до 30%. 9% казанцев уверены, что бесполезные дела отнимают от 30 до 50% рабочего времени. А 3% полагают что более половины дня уходит напрасно на ненужную работу.



Четыре из 10 опрошенных рассказали, что все рабочее время они проводят продуктивно, не тратя ни минуты.



Фото: pixabay.com

Как показало исследование, чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну. Самые большие потери временных ресурсов у программистов, более 38% рабочего времени они тратят на бесполезные дела, менеджеры по продажам и системные администраторы тратят по 34%, офис-менеджеры по 33%. По мнению опрошенных 31% рабочего времени на бессмысленную работу тратят операторы call-центра, охранники, секретари и экономисты. По словам врачей они тратят 29% своего рабочего времени только на заполнение документации.



Напомним, в начале месяца было проведено исследование, в ходе которого стало известно, чего больше всего боятся работники. Одной из не самых очевидных джоб-фобий казанцы называли сверхурочную работу (8%).



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Диана Фатыхова