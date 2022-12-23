Исследование: казанцы считают, что 30% своего рабочего времени они тратят на бесполезную работу
Казанцы полагают, что в среднем чуть меньше трети своего рабочего дня тратят на бесполезную работу. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Каждый пятый казанец считает, что тратит на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, 14% опрошенных — от 10 до 20%, а 10% горожан — от 20 до 30%. 9% казанцев уверены, что бесполезные дела отнимают от 30 до 50% рабочего времени. А 3% полагают что более половины дня уходит напрасно на ненужную работу.
Четыре из 10 опрошенных рассказали, что все рабочее время они проводят продуктивно, не тратя ни минуты.
Как показало исследование, чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну. Самые большие потери временных ресурсов у программистов, более 38% рабочего времени они тратят на бесполезные дела, менеджеры по продажам и системные администраторы тратят по 34%, офис-менеджеры по 33%. По мнению опрошенных 31% рабочего времени на бессмысленную работу тратят операторы call-центра, охранники, секретари и экономисты. По словам врачей они тратят 29% своего рабочего времени только на заполнение документации.
Напомним, в начале месяца было проведено исследование, в ходе которого стало известно, чего больше всего боятся работники. Одной из не самых очевидных джоб-фобий казанцы называли сверхурочную работу (8%).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым