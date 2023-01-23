Хохорин: в Казани обманутая мошенниками пенсионерка покончила с собой

Фото: МВД по РТ

О возврате «старых» схем социального мошенничества заявил сегодня на коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин. Он сообщил, что подобная афера в Казани обернулась трагедией.



По данным МВД, 14 ноября 2022 года преступники по телефону сообщили 74-летней пенсионерке о том, что ее внучка попала в ДТП и срочно нужны деньги. Пожилая женщина отдала мошенникам 200 тысяч рублей, но довольно быстро поняла, что ее обманули и сообщила о случившемся в полицию. «От глубоких переживаний 10 января текущего года пожилая женщина покончила жизнь самоубийством», — сообщил сегодня генерал-лейтенант Хохорин, выступая на коллегии по итогам года.

Ущерб обманутых по схеме с «родственником в беде» и несуществующим ДТП за год составил около 80 млн рублей. В целом на дистанционных хищениях преступники смогли заработать почти 3 млрд рублей. Но есть в этой статистике и небольшой положительный момент.

«Впервые за последние годы мы фиксируем снижение совершаемых дистанционных хищений», — отметил министр, ссылаясь на цифры — в прошлом году таких хищений было 14,2 тысячи, в этом на 863 преступления меньше.

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Ирина Плотникова