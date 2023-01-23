В Казани выросло число вакансий в сфере промышленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в 2022 году выросло число вакансий в сфере промышленности — на 15%, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Центр занятости города Тимур Муллин.



Также в прошлом году в столице Татарстана выросло число вакансий в ИТ-сфере (+9%), в сфере науки и техники (+2%), образования и культуры (+4%). По прогнозу, в 2023 году потребность этих отраслей в сотрудниках сохранится и продолжит расти.

Скриншот трансляции

В 2022 году в Казани снизилось число вакансий в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес (-55%), строительство (-51%), транспорт и логистика (-23%), здравоохранения (-6%) и торговля (-5%).

Напомним, в Казани уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 года составил 0,49% от численности рабочей силы. Это в полтора раза ниже показателя предыдущего года.



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Татьяна Демина