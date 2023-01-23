В Иннополисе построят аутлет-деревню позже намеченного срока

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Иннополис не отказывается от идеи строительства аутлет-деревни, несмотря на уход из России многих зарубежных брендов. При этом сроки реализации проекта могут быть сдвинуты, сообщил ТАСС мэр города Руслан Шагалеев.

— У нас в планах проект остается. Наверное, просто чуть растянется срок. Инвестор, кто готов вкладывать в проект, я думаю, что по наполнению компаниями он вопрос решит. У нас в любом случае «свято место пусто не бывает». Вы видите, сейчас по всем торговым центрам в Казани и вообще в стране идет активное замещение хорошими авторскими проектами, — сказал Шагалеев, отметив, что инвестор проекта на данный момент найден.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, идею строительства аутлет-деревни руководству Татарстана представили в октябре 2020 года. В частности, были представлены проекты новых жилых кварталов, офисов, научно-производственных центров. Аутлет-деревня будет зоной, в которой расположатся магазины и бутики.

В декабре 2021 года «Реальное время» писало, что проект хотят реализовать в течение двух лет.

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Айрат Назипов