Сборная Японии победила в медальном зачете на зимней Универсиаде

Сегодня завершилась зимняя Универсиада 2023 года, которая прошли в США в Лейк-Плэсиде. Сборная Японии стала победителем медального зачета на соревнованиях.



Всего японцам удалось завоевать 48 медалей — 21 золотую, 17 серебряных и 10 бронзовых.



На втором месте расположилась Южная Корея — 29 (12-8-9), на третьей позиции — Канада — 13 (6-1-6), на 4 — Франция 18 (5-6-7) и замыкает пятерку лидеров Польша — 17 (5-6-6).

В этом году спортсмены боролись за чемпионство в 12 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.

Стартовала зимняя Универсиада 12 января, завершилась в ночь на понедельник. Золотые медали забрали спортсмены из 19 стран, а всего в соревнованиях участвовали атлеты из 47 стран.

29 апреля 2022 года на официальном сайте FISU появилось сообщение о том, что у Екатеринбурга забирают право проведения летней Универсиады в 2023 году. Также в федерации рассказали, что заседание исполкома должно было пройти там же, но его перенесли в столицу Бельгии.

В официальном сообщении FISU указано, что федерация отменила проведение в Екатеринбурге также Кубка мира по спортивным единоборствам. Его перенесли на 2022 год в турецкий город Самсун.

Что касается заседания исполкома FISU в Брюсселе, о котором говорил Чернов, федерация заявляет, что в повестке будет стоять вопрос о праве проведения Универсиады в 2027 году. О новом времени проведения соревнований в России в сообщении не говорится.



В 2013 году Казань принимала первую в России летнюю Универсиаду. Для проведения соревнований в городе задействовали 64 объекта, часть из которых пришлось построить. Например, для размещения спортсменов была построена Деревня Универсиады, которую сейчас превратили в студенческий кампус. Также в России проходила зимняя Универсиада 2019 года, ее принимал Красноярск.



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Илина Хакимова