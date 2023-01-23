Врач-аллерголог: «Шерстяные вещи могут быть источниками пылевых клещей»

Аллергия на шерсть может возникать у людей, которые уже сталкивались с аллергической реакцией на кошек, собак и овец. Об этом RT рассказала врач иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина.

— Кроме того, шерстяные вещи могут быть еще источниками пылевых клещей, которые в них скапливаются. Чаще всего аллергия такого рода проявляется как аллергический насморк, который выражается заложенностью носа, слизистыми выделениями. Могут присоединяться аллергический конъюнктивит и дерматит при контакте аллергенов с кожными покровами, — отметила она.

В случае возникновения аллергической реакции необходимо обратиться к врачу.

— Раньше считалось, что аллергией чаще страдают дети и подростки. Сейчас все изменилось. Генетически есть некая предрасположенность, но проявиться болезнь может в любом возрасте, — заключила специалист.



Напомним, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что спреи и капли от насморка могут нанести человеческому организму непоправимый вред. По его словам, часто применять препарат не рекомендуется. Оптимальный вариант — пользоваться им около 3-4 дней.



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Елизавета Пуншева